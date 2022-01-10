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اليونيسف تعرب عن الغضب إزاء هجمات في إثيوبيا أسفرت عن سقوط ضحايا من الأطفال

07:31 ص الإثنين 10 يناير 2022
اليونيسف تعرب عن الغضب إزاء هجمات في إثيوبيا أسفرت عن سقوط ضحايا من الأطفال

منظمة الامم المتحدة للطفولة

نيويورك-(د ب أ):

أعربت مديرة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، هنرييتا فور، عن "الغضب إزاء الضربات الجوية الأخيرة على مخيمات للنازحين داخليا واللاجئين في تيجراي، شمال إثيوبيا".

ولفتت المسؤولة الأممية إلى أن هجمات وقعت في الخامس والسابع من يناير الجاري "تسببت في مقتل عشرات المدنيين، من بينهم أطفال، وإصابة عدد أكبر بكثير."

ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن فور، القول في بيان، إن مخيمات اللاجئين ومستوطنات النازحين، بما في ذلك المدارس التي تستضيف الأطفال والأسر النازحة والمرافق الأساسية التي توفر لهم الخدمات الإنسانية، "هي أعيان مدنية"، مشيرة إلى أن "عدم احترامها وحمايتها من الهجمات قد يشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني."

وأوضحت مديرة اليونيسف أنه "منذ أكثر من عام على اندلاع النزاع في تيجراي، لا تزال جميع أطراف النزاع ترتكب في أنحاء شمال إثيوبيا أعمال عنف وحشية، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال".

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