إصابة سامح شكري بكورونا.. ومصدر بالخارجية يكشف تطورات حالته الصحية
القاهرة - مصراوي:
قال مصدر بوزارة الخارجية إن وزير الخارجية سامح شكري أصيب بفيروس كورونا.
وأضاف المصدر -الذي فضل عدم ذكر اسمه- أن الحالة الصحية للوزير جيدة ولا يعاني أي مضاعفات، موضحا أن الوزير يتماثل للشفاء.
وأشار المصدر أن خطط سير عمل الوزير كما هي، مؤكدًا أنه يتابع عمل الوزارة عن بُعد حتى يتماثل للشفاء التام.
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