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إصابة سامح شكري بكورونا.. ومصدر بالخارجية يكشف تطورات حالته الصحية

01:49 ص الإثنين 10 يناير 2022
إصابة سامح شكري بكورونا.. ومصدر بالخارجية يكشف تطورات حالته الصحية

وزير الخارجية سامح شكري

القاهرة - مصراوي:

قال مصدر بوزارة الخارجية إن وزير الخارجية سامح شكري أصيب بفيروس كورونا.

وأضاف المصدر -الذي فضل عدم ذكر اسمه- أن الحالة الصحية للوزير جيدة ولا يعاني أي مضاعفات، موضحا أن الوزير يتماثل للشفاء.

وأشار المصدر أن خطط سير عمل الوزير كما هي، مؤكدًا أنه يتابع عمل الوزارة عن بُعد حتى يتماثل للشفاء التام.

إصابة سامح شكري بكورونا مصدر بوزارة الخارجية تطورات حالته الصحية خطط سير عمل الوزير لا يعاني أي مضاعفات يتماثل للشفاء

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