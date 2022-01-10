العالم في 24 ساعة.. قتلى بينهم أطفالاً في حريق بأمريكا وعقوبات قاسية من "إيكواس" على مالي
إعداد - محمد صفوت:
شهد العالم، الأحد، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها احتضان العاصمة السويسرية جنيف، لأولى جولات المفاوضات بين واشنطن وموسكو بشأن الأزمة الأوكرانية، وفي جلسة عاصفة شهدت مشادات بين النواب، انتخب البرلمان العراقي هيئة المكتب.
وأعلنت السعودية استئناف الدراسة الحضورية للطلاب والطالبات في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال. وفي الولايات المتحدة شب حريق في مبنى سكني وأسفر عن مقتل وإصابة 82 شخصًا على الأقل بينهم أطفال. وفي مالي وافقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على فرض عقوبات عليها وسحب كافة سفراء المجموعة منها.
الأخبار المتعلقة
-
مصرع ١٩ بينهم ٩ أطفال في حريق مبنى سكني بنيويورك
-
اللقطات الأولى لإخلاء المصابين بالحريق الضخم في ولاية نيويورك الأمريكية
-
واشنطن تحذر طهران من مهاجمة مواطنين أمريكيين
-
أمريكا تدرس فرض قيود على صادرات التكنولوجيا لروسيا بسبب أوكرانيا
-
قبل الجولة الأولى من المباحثات.. خلافات مستعصية بين موسكو وواشنطن
-
وفد روسي يصل إلى جنيف لعقد محادثات مع نظيره الأمريكي
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان