العالم في 24 ساعة.. قتلى بينهم أطفالاً في حريق بأمريكا وعقوبات قاسية من "إيكواس" على مالي

إعداد - محمد صفوت:

شهد العالم، الأحد، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها احتضان العاصمة السويسرية جنيف، لأولى جولات المفاوضات بين واشنطن وموسكو بشأن الأزمة الأوكرانية، وفي جلسة عاصفة شهدت مشادات بين النواب، انتخب البرلمان العراقي هيئة المكتب.

وأعلنت السعودية استئناف الدراسة الحضورية للطلاب والطالبات في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال. وفي الولايات المتحدة شب حريق في مبنى سكني وأسفر عن مقتل وإصابة 82 شخصًا على الأقل بينهم أطفال. وفي مالي وافقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على فرض عقوبات عليها وسحب كافة سفراء المجموعة منها.