أكثر الكلمات إنتشاراً

وائل الإبراشي الطقس أوميكرون فيروس كورونا أخبار BBC سد النهضة إثيوبيا

العالم في 24 ساعة.. قتلى بينهم أطفالاً في حريق بأمريكا وعقوبات قاسية من "إيكواس" على مالي

12:01 ص الإثنين 10 يناير 2022
العالم في 24 ساعة.. قتلى بينهم أطفالاً في حريق بأمريكا وعقوبات قاسية من "إيكواس" على مالي

العالم في 24 ساعة

إعداد - محمد صفوت:

شهد العالم، الأحد، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها احتضان العاصمة السويسرية جنيف، لأولى جولات المفاوضات بين واشنطن وموسكو بشأن الأزمة الأوكرانية، وفي جلسة عاصفة شهدت مشادات بين النواب، انتخب البرلمان العراقي هيئة المكتب.
وأعلنت السعودية استئناف الدراسة الحضورية للطلاب والطالبات في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال. وفي الولايات المتحدة شب حريق في مبنى سكني وأسفر عن مقتل وإصابة 82 شخصًا على الأقل بينهم أطفال. وفي مالي وافقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على فرض عقوبات عليها وسحب كافة سفراء المجموعة منها.

واشنطن روسيا اتفاق إيران النووي اثيوبيا السودان احتجاجات كازاخستان حريق مبنى نيويورك

الخبر التالى:

اللقطات الأولى لإخلاء المصابين بالحريق الضخم في ولاية نيويورك الأمريكية

الأخبار المتعلقة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
840

إصابات اليوم

19

وفيات اليوم

512

متعافون اليوم

390294

إجمالي الإصابات

21882

إجمالي الوفيات

324425

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • الرئة تعمل بـ40% فقط.. تفاصيل آخر زيارة طبية لوائل الإبراشي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا