فرنسا تفرض ارتداء الكمامة للأطفال في وسائل النقل

وكالات

أعلنت فرنسا السبت، إلزامية ارتداء الكمامة في وسائل النقل للأطفال من سن 6 أعوام فما فوق، اتخذت إجراءات جديدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا من بينها منع بيع وتوزيع الأطعمة والمشروبات في النقل العام.

سجلت فرنسا 219 ألفا و126 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية. وسجلت البلاد 110 حالات وفاة خلال آخر 24 ساعة، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

ترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 10 ملايين و77 ألفا و783 إصابة، والوفيات إلى 124 ألفا و729 وفاة.