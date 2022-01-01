أمريكا: إجمالي الإصابات بكورونا يرتفع إلى 54.9 مليون حالة

11:32 م السبت 01 يناير 2022
أمريكا: إجمالي الإصابات بكورونا يرتفع إلى 54.9 مليون حالة

فيروس كورونا

واشنطن - (د ب أ)

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 7ر0 %، خلال الـ 24 ساعة الماضية بحلول الساعة 1552 مساء اليوم السبت بتوقيت نيويورك، ليصل الإجمالي إلى 9ر54 مليون، وبلغ إجمالي عدد الوفيات 825727 حالة وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني في حالات الإصابة مطابقة لمتوسط الزيادة اليومية التي بلغت 7ر0 % خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة حتى الآن، بواقع 52ر5 مليون حالة، بزيادة بنسبة 5ر0 % مقارنة بنفس التوقيت أمس.

وشهدت ولاية هاواي زيادة في عدد الحالات بنسبة 5ر5 % مقارنة بنفس الوقت أمس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 115642 حالة.

وشهدت ولاية أوهايو أكبر عدد من الوفيات تم الإعلان عنها خلال الـ 24 ساعة الماضية، بوفاة 667 شخصا.

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