باكستان والهند تتبادلان قوائم الأسرى

11:07 م السبت 01 يناير 2022
باكستان والهند تتبادلان قوائم الأسرى

باكستان والهند

اسلام أباد - (أ ش أ):

تبادلت باكستان والهند اليوم السبت قوائم الأسرى لدى كل منهما والمواقع النووية في إطار الاتفاقيات المختلفة المبرمة بين البلدين.

وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية، قدمت باكستان قائمة تضم 628 سجينًا هنديًا إلى المفوضية الهندية العليا في إسلام أباد وفقًا لاتفاقية 2008 بشأن الوصول إلى القنصلية.

وذكرت صحيفة (دون) الباكستانية أن حوالي 51 أسيرا على القائمة هم من المدنيين، في حين أن 577 من الصيادين.

وأفاد بيان الوزارة بأن "الحكومة الهندية قدمت للمفوضية العليا لباكستان في نيودلهي في نفس الوقت على قائمة تضم 355 سجينًا باكستانيًا في الهند من بينهم 282 مدنياً و 73 صياداً".

وأشار التقرير إلى الزعيمين الانفصاليين المخضرمين سيد علي شاه جيلاني ومحمد أشرف سهرائي ، وكلاهما توفييا بسبب مشاكل صحية. كان جيلاني قيد الإقامة الجبرية وقت وفاته وتوفي سهرائي في حجز الشرطة.

كما يشير التقرير إلى الأحداث التي أعقبت وفاة جيلاني، حيث اتهمت أسرته السلطات الهندية بانتزاع جثته بالقوة. ودُفن في مراسم خاضعة لسيطرة مشددة قبل الفجر حيث فرضت السلطات الهندية إغلاقًا على كشمير المحتلة.

وأدى رفض السلطات لجنازة عامة إلى تصعيد التوترات في المنطقة وأدى إلى اشتباكات بين المواطنين الغاضبين والشرطة.

هذا المحتوى من

Asha
الهند باكستان تبادل الأسرى المفوضية الهندية العليا

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