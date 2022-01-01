مقتل 6 أشخاص وإصابة 7 آخرين بانفجار لغم أرضى من مخلفات الحروب في العراق

بغداد - (د ب أ)

أفادت مصادر أمنية عراقية اليوم السبت بمقتل 6 أشخاص وإصابة 7 آخرين بانفجار لغم أرضى من مخلفات الحروب في صحراء الرميلة الشمالية بمحافظة البصرة جنوبي العراق.

وأوضحت المصادر أن 6 أشخاص قتلوا وأصيب 7 آخرون من عائلة واحدة جراء انفجار لغم أرضى خلال رحلة ترفيهية في صحراء الرميلة الشمالية من مخلفات حرب عام 1991.

ويعد العراق من أكثر دول العالم تلوثا بالألغام والقنابل غير المتفجرة من جراء الحروب المتعاقبة التي خاضها العراق منذ عام 1980 وحتى الآن.