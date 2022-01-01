الرئيس الأمريكي يجري مباحثات هاتفية الأحد مع نظيره الأوكراني

08:53 م السبت 01 يناير 2022
الرئيس الأمريكي يجري مباحثات هاتفية الأحد مع نظيره الأوكراني

جو بايدن

واشنطن - (أ ش أ):

يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن إجراء مباحثات هاتفية مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأحد المقبل، وسط تزايد التوترات مع روسيا بشأن حشودها العسكرية على الحدود مع أوكرانيا.

وأكد مسئول بالبيت الأبيض - لشبكة (سي.إن.بي.سي.) الإخبارية - أن بايدن وزيلينسكي سيجريان تلك المباحثات وأن الرئيس الأمريكي يعتزم مراجعة الخطط الخاصة بالتحركات الدبلوماسية التي تستهدف المساعدة في خفض حدة تصعيد الموقف في المنطقة.

وفي سياق متصل كان بايدن قد ذكر في تصريحات للصحفيين الجمعة أن روسيا ستواجه عقوبات شديدة لو أنها أقدمت على غزو أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه رسالة وجهها بالفعل للرئيس الروسي خلال اتصالهما مؤخرا.

وتابع "سنقوم، بجانب العقوبات ، بزيادة وجودنا في أوروبا مع الشركاء في حلف شمال الأطلسي " ناتو " " حسب صحيفة ذا هيل الأمريكية.

وتقوم روسيا بحشد قوات لها على الحدود مع أوكرانيا بما أثار المخاوف من زيادة التصعيد في المنطقة.

وأجرى بايدن محادثات هاتفية الخميس مع الرئيس الروسي استمرت 50 دقيقة في مسعى لخفض حدة التوترات.

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جو بايدن أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي الولايات المتحدة

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