بسبب العمليات العسكرية.. محافظة يمنية تعلن حالة الطوارئ وحظر التجوال

صنعاء - (د ب أ)

وجه عوض العولقي، محافظ شبوة، اليوم السبت، بفرض حالة الطوارئ ومنع التجوال بثلاث مديريات بالمحافظة الواقعة شرقي اليمن.

وقال العولقي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، "إن أراضي مديريات بيحان وعسيلان وعين، مسرح للعمليات والمعارك الحربية التي يخوضها رجال الجيش الوطني في مواجهة الميليشيات الحوثية من أجل تحريرها من فلول الميليشيا".

كما وجه العولقي، الفرق الهندسية المختصة لتصفية المواقع التي تم استعادتها بمديرية عسيلان، من مخلفات الحرب والألغام "التي زرعتها الميليشيات الحوثية".

وشدد محافظ شبوة، على ضرورة التزام المواطنين بالتوجيهات وذلك حفاظا على أرواحهم.

وفي وقت سابق اليوم، تمكنت قوات الجيش اليمني، من السيطرة على مواقع متفرقة في مديرية عسيلان، بعد أن بدأت عملية عسكرية واسعة لاستعادة جميع أجزاء المحافظة من قبضة الحوثيين.