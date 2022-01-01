إيطاليا تسجل أكثر من 141 ألف إصابة جديدة بكورونا

روما - (د ب أ)

سجلت إيطاليا 141 ألفا و262 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، مقابل 144 ألفا و243 إصابة خلال اليوم السابق.

كما أضافت إيطاليا 111 وفاة خلال آخر 24 ساعة، مقابل 155 وفاة في اليوم السابق، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المسجلة في البلاد 6 ملايين و125 ألفا و683 إصابة، والوفيات 137 ألفا و402 وفاة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز.