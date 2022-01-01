رئيس مفوضية الانتخابات الليبية يؤكد حضوره جلسة البرلمان يوم الاثنين

07:40 م السبت 01 يناير 2022
رئيس مفوضية الانتخابات الليبية يؤكد حضوره جلسة البرلمان يوم الاثنين

عماد السايح

طرابلس - (د ب أ)

أكد رئيس مفوضية الانتخابات الليبية عماد السايح، حضوره جلسة البرلمان يوم الاثنين المقبل، لمناقشة الانتخابات، حسبما أفادت بوابة أفريقيا الإخبارية.

وكان رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري،دعا اليوم السبت، أعضاء المجلس إلى جلسة رسمية للبرلمان الاثنين المقبل، في مدينة طبرق.

وستخصص الجلسة، بحسب بيان صادر عن رئاسة البرلمان، للاستماع لإحاطة رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح إلى جانب أعضائها حول سير العملية الانتخابية.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، في بيان نشره الموقع الرسمي للمجلس، اليوم السبت، دعا رئيس البرلمان المكلف فوزي النويري كل أعضاء المجلس إلى الجلسة الرسمية التي ستعقد بعد غد الاثنين بمقر البرلمان بمدينة طبرق شرقي ليبيا.

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