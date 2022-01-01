الكويت تسجل 588 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

الكويت - (أ ش أ):

سجلت وزارة الصحة الكويتية 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في الكويت إلى 417 ألفا و723 حالة.

وأفاد بيان وزارة الصحة الكويتية بأنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة بسبب الفيروس التاجي حتى الآن 2466 حالة.

وكانت الصحة الكويتية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، شفاء 108 حالات خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 411 ألفا و788 حالة.