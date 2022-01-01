إثيوبيا تصف موقف الأمم المتحدة من نزاع تيجراي بغير المحايد

06:25 م السبت 01 يناير 2022
إثيوبيا تصف موقف الأمم المتحدة من نزاع تيجراي بغير المحايد

الأمم المتحدة

وكالات:

وصفت السلطات الإثيوبية، موقف الأمم المتحدة من نزاع تيجراي بغير المحايد مطالبة بتغييره، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وكانت وكالة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية كشفت مقتل عشرات المدنيين الأسبوع الماضي في غارات جوية في منطقة تيجراي التي تشهد حربا بشمال إثيوبيا، في أكبر حصيلة تسجل منذ أكتوبر.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، إن الغارات الجوية التي وقعت بين 19 و24 ديسمبر، تسببت في خسائر مدنية كبيرة مع مقتل عشرات الأشخاص، ما يجعلها أعنف جولة من الهجمات الجوية وأكبر خسائر بشرية منذ أكتوبر.

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