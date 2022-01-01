وزير صحة بريطانيا يدعو للتعايش مع كورونا ويتحدث عن "الملاذ الأخير"

وكالات:

دعا وزير الصحة البريطاني، ساجد جاويد، إلى التعايش مع فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أن فرض قيود جديدة سيكون "ملاذا أخيرا" بالنسبة للشعب البريطاني، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية الشرق.

وكان جاويد، أكد في وقت سابق من الشهر الماضي، أن المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون" أظهر أن قابليته على الانتشار هي الأٍسرع من بين كافة المتحورات الأخرى.

وأوضح جاويد أن "قرار الحكومة بفرض قيود جديدة، يهدف إلى إبطاء انتشار أوميكرون"، وآمل أن يفهم معظم الناس أنه من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الحاسمة الآن، يمكننا تجنب اتخاذ إجراءات لاحقا"، معربا عن أمله بأن "لا نضطر إلى اتخاذ إجراءات جديدة في يناير".