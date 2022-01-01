زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب منطقة هندوكوش في أفغانستان

05:55 م السبت 01 يناير 2022
زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب منطقة هندوكوش في أفغانستان

زلزال _أرشيفية

كابول - (د ب أ)

ضرب زلزال بقوة 2ر5 درجة على مقياس ريختر منطقة هندوكوش في أفغانستان، اليوم السبت.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال كان على عمق 218 كيلومترا تحت سطح الأرض، عند التقاء خط عرض 12ر71 درجة شمالا وخط طول 12ر71 درجة شرقا.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

زلزال أفغانستان منطقة هندوكوش

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