الرئيس الجزائري يترأس غدا اجتماعا للحكومة لبحث سبل تعزيز الوقاية من الفساد

الجزائر - (أ ش أ):

يترأس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون غدا الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء؛ لبحث عدد من الموضوعات، من بينها سبل تعزيز الوقاية من الفساد.

وأوضحت الرئاسة الجزائرية - في بيان اليوم - أن الاجتماع سيتناول مشروعي قانونين، يتعلقان بالوقاية من الفساد، وكيفية ممارسة الحق النقابي، وبحث آليات تسيير البلديات التي تعذر إجراء بها الانتخابات المحلية الأخيرة .

وأضافت أنه ستجرى متابعة تنفيذ اللوائح المنصوص عليها حول الأملاك المصادرة للقطاع الحكومي.