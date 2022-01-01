الرئيس الجزائري يترأس غدا اجتماعا للحكومة لبحث سبل تعزيز الوقاية من الفساد
الجزائر - (أ ش أ):
يترأس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون غدا الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء؛ لبحث عدد من الموضوعات، من بينها سبل تعزيز الوقاية من الفساد.
وأوضحت الرئاسة الجزائرية - في بيان اليوم - أن الاجتماع سيتناول مشروعي قانونين، يتعلقان بالوقاية من الفساد، وكيفية ممارسة الحق النقابي، وبحث آليات تسيير البلديات التي تعذر إجراء بها الانتخابات المحلية الأخيرة .
وأضافت أنه ستجرى متابعة تنفيذ اللوائح المنصوص عليها حول الأملاك المصادرة للقطاع الحكومي.
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