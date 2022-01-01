أول جندي قتيل.. هل دقت طبول الغزو الروسي لأوكرانيا؟

كتب- مصراوي:

سقط جندي من الجيش الأوكراني في معارك مع انفصاليين موالين لروسيا شرقي البلاد، السبت، منذرًا ببلوغ التوتر بين الجانبين خط النار.

وفي بيان، السبت، أعلن الجيش الأوكراني أن "جنديا أصيب بجروح قاتلة"، متهما الانفصاليين بتنفيذ 3 هجمات خلال الساعات الـ24 الماضية.

وهذا الجندي الأول الذي يقتل منذ عودة الجانبين المتحاربين إلى اتفاق وقف إطلاق النار الشهر الفائت، في صراع أودى بحياة أكثر من 13 ألفًا منذ 8 أعوام.

ومنذ 2014، تقاتل كييف تمردا مواليا لموسكو في منطقتين انفصاليتين عند الحدود مع روسيا، عندما ضمت الأخيرة شبه جزيرة القرم في أوكرانيا.

وتتهم كييف، موسكو، بتقديم دعم مالي وعسكري للانفصاليين في هذا النزاع، وهو ما تنفيه الأخيرة.

في 22 ديسمبر الماضي، وافق طرفا النزاع على إعادة العمل باتفاق وقف إطلاق النار جرى التوصل إليه في يوليو 2020 في شرق أوكرانيا، لكن في اليوم التالي، تبادلت كييف والانفصاليون اتهامات بارتكاب انتهاكات جديدة.

ووصلت العلاقات المتدهورة بالفعل بين روسيا وأوكرانيا إلى ذروة توترها، وسط اتهامات من دول غربية لموسكو بحشد عشرات الآلاف من الجنود قرب الحدود الأوكرانية بهدف غزو محتمل لكييف.

وتنفي موسكو أي نية لغزو أوكرانيا وتقول إنها مهددة بـ"استفزازات" من كييف وحلف شمال الأطلسي الذي تطالبه بعدم توسعه في الجمهوريات السوفياتية السابقة.

ومن المنتظر بحث هذه المطالب خلال مفاوضات روسية-أمريكية مقررة خلال يناير الجاري.