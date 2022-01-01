إليزابيث الثانية تمنح كاميلا وسامًا رفيعًا لتصبح "سيدة ملكية"

04:22 م السبت 01 يناير 2022
إليزابيث الثانية تمنح كاميلا وسامًا رفيعًا لتصبح "سيدة ملكية"

أرشيفية

وكالات:

منحت الملكة إليزابيث الثانية أمس الجمعة، كاميلا، زوجة وريث العرش البريطاني الأمير تشارلز: "وسام الرباط" من رتبة "سيدة" (Dame)، وهو أعلى ألقاب الفروسية في المملكة المتحدة، مكرِّسة بذلك الدور المتعاظم في النظام الملكي لهذه الشخصية التي لم تكن محبوبة سابقاً.

وأوضح قصر باكنجهام في بيان، أن "جلالة الملكة سعيدة بمنحها صاحبة السمو الملكي دوقة كورنوال (...) وسام الرباط الرفيع جداً، برتبة سيدة ملكية".

وتمنح الملكة هذا الوسام بقرار شخصي من دون استشارة رئيس الوزراء. وأصبحت كاميلا بذلك بالرتبة نفسها مع أبناء الملكة.

ويمثل هذا اللقب محطة بالغة الأهمية لكاميلا (74 عاماً) التي تمكنت من أن تثبت نفسها كشخصية رئيسية في النظام الملكي البريطاني، بعدما بقيت غير محبوبة زمناً طويلاً، نظراً إلى أنها كانت عشيقة الأمير تشارلز خلال زواجه من الليدي ديانا الواسعة الشعبية.

وبات لدوقة كورنوال حضور علني أكبر وشعبية أوسع، بفعل أعمالها وأنشطتها المتعددة منذ أن بدأت الملكة إليزابيث (95 عاماً) الانسحاب تدريجياً بهدف حماية نفسها صحياً.

ودخلت كاميلا قلوب البريطانيين بفضل اهتمامها بمسائل تعني الكثير لهم، كالدفاع عن الحيوانات. كذلك أعربت خلال مرحلة الحجر الصحي عن إعجابها بالبرنامج التلفزيوني الناجح "ستريكتلي كام دانسينج" الذي يرقص فيه مشاهير.

الملكة إليزابيث الأمير تشارلز المملكة المتحدة كاميلا

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