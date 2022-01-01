الفلبين: اختناق أسرة فى حمام منزلها جراء حريق مع بداية العام الجديد

مانيلا- (د ب ا):

أعلن مكتب الحماية من الحرائق في الفلبين أن رجلا وزوجته (19عاما) ورضيعهما (5 أشهر) توفوا في حريق دمر منزلهم المؤجر، السبت.

وقال المكتب إن الضحايا توفوا خنقا جراء الدخان وتم العثور على جثثهم في حمام المنزل الذي أتت عليه النيران في ضاحية كالوكان بمدينة مانيلا.

واندلع الحريق بعد 4 ساعات من احتفال الفلبينيين بالعام الجديد بعروض الالعاب النارية، رغم أنها لم تكن صاخبة مثل الأعوام الماضية قبل تفشي كورونا.

وقال محققون إن الحريق ليس له علاقة باحتفالات العام الجديد.

وفي الماضي ، كانت الحرائق تندلع خلال الاحتفالات عشية العام الجديد في الفلبين بسبب العاب نارية أو مفرقعات نارية طائشة التي تم حظرها في الكثير من الأماكن في البلاد.

وقالت وزارة الصحة أن 85شخصا فقط اصيبوا جراء المفرقعات النارية والألعاب النارية في الفترة من 21 ديسمبر وحتى الأول من يناير بانخفاض بنسبة 11 في المئة عن حالات العام الماضي التي بلغت 96.

وجاءت الاحتفالات غير الصاخبة عشية العام الجديد في الوقت الذي اعلنت فيه الحكومة أنه تم زياد قيود مكافحة كورونا اعتبارا من 3 يناير الجاري وسط ارتفاع في إصابات كورونا.

واعلنت وزارة الصحة اليوم السبت عن حصيلة يومية بواقع 3617 حالة، وهى مرتفعة خلال شهرين ، مما يرفع حصيلة الاصابات في البلاد منذ تفش الجائحة إلى اكثر من 2.84 مليون حالة.

وأضافت الوزارة أن حصيلة الوفيات بلغت 545ر51بعد تسجيل 43 حالة.