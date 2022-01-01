بابا الفاتيكان في قداس العام الجديد: ادعموا الأمهات واحموا النساء

03:45 م السبت 01 يناير 2022
بابا الفاتيكان في قداس العام الجديد: ادعموا الأمهات واحموا النساء

بابا الفاتيكان فرنسيس

روما- (د ب أ):

استهل بابا الفاتيكان فرنسيس الأول العام الجديد بالتأكيد على الدور المهم للنساء والأمهات في المجتمع.

وقال في عظته بمناسبة عيد مريم، في الاحتفال بالعام الجديد في بازيليكا القديس بطرس إنه يجب دعم الأمهات وحماية النساء.

وقال الحبر الأعظم البالغ 85 عاما "ما مدى العنف الموجه للنساء؟ يجب وضع حد له. إهانة المرأة هو إهانة للرب الذي اتخذ شكله الإنساني من امرأة ".

وعلى عكس صلاة الغروب عشية رأس السنة، ترأس فرنسيس مجددا أول قداس لعام 2022 بنفسه.

ولم يترأس فرنسيس قداس ليلة العام الجديد في كاتدرائية القديس بطرسش أمس الجمعة، على الرغم من أنه ألقى عظة.

وترأس الكاردينال جيوفاني باتيستا ري بدلا منه صلاة الشكر بترنيمة الثناء التقليدية "تي ديوم".

وقال المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني بعد الصلاة إن البابا لم يرد سوى إلقاء العظة، وقرر ترك ترؤس الاحتفال إلى الكاردينال ري.

ويبدو أن القرار تم اتخاذه قبل فترة وجيزة فقط من موعد بدء القداس، لأسباب لا تزال غير واضحة.

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