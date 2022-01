بالفيديو- السماء تمطر "سمكًا" في تكساس الأمريكية

وكالات:

في ظاهرة غريبة، لاحظ سكان مدينة تيكساركانا بولاية تكساس الأمريكية تساقط أسماك على المنازل والشوارع بعد فترة من هطول أمطار جراء عاصفة رعدية ضربتهم، حسبما أوردت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية.

وقال توم بريجهام، مدير محل للسيارات في المدينة، إنه رأى الأسماك تتساقط من السماء خلال العاصفة الرعدية يوم الأربعاء.

وقال بريجهام: "كان الجو ممطرا وبدا وكأنه على وشك أن يكون هناك إعصار.. ثم لاحظنا تساقط الأسماك".

