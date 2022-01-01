بالفيديو- السماء تمطر "سمكًا" في تكساس الأمريكية

وكالات:

في ظاهرة غريبة، لاحظ سكان مدينة تيكساركانا بولاية تكساس الأمريكية تساقط أسماك على المنازل والشوارع بعد فترة من هطول أمطار جراء عاصفة رعدية ضربتهم، حسبما أوردت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية.

وقال توم بريجهام، مدير محل للسيارات في المدينة، إنه رأى الأسماك تتساقط من السماء خلال العاصفة الرعدية يوم الأربعاء.

وقال بريجهام: "كان الجو ممطرا وبدا وكأنه على وشك أن يكون هناك إعصار.. ثم لاحظنا تساقط الأسماك".

WOAH! Did you see fish fall from the sky yesterday in Texarkana?

Here's why the city saw a fish freefall: https://t.co/jl3z9l41a4 pic.twitter.com/DIjYcAfiSg — KSLA News 12 (@KSLA) December 30, 2021

ولاحظ بريجهام ما يصل إلى 25 إلى 30 سمكة، يتراوح طول الواحدة من ست إلى سبع بوصات، تناثرت على الأرض خارج محله، وكان هناك المزيد في العقار المجاور.

ولاحظ السكان أن الأسماك "فتحت رؤوسها" مما يشير إلى أنهم سقطوا من مكان مرتفع، وأشار بريجهام بأنهم ارتطموا بالخرسانة عندما سقطوا.

وكان هناك مشهد مشابه عبر الشارع في ملعب لكرة القدم، حيث لاحظ اللاعبين أسماكا ملقاة بالقرب من الخطوط الجانبية.

وأصيب السكان بالحيرة، وتساءل البعض في البداية عما إذا كانت مزحة. وذكر آخرون أنهم سمعوا عن حوادث جرفت فيها الأسماك والضفادع في رياح الإعصار ثم سقطوا من السماء.

وفي حين أن سقوط "مطر بالحيوانات" أمر غير شائع، إلا أنه يحدث بالفعل رغم أنه لم يتم تسجيله رسميا من قبل العلماء.

وقال خبير الأرصاد في دائرة الأرصاد الجوية الوطنية، جاري شاتيليان، للصحيفة: "تلتقطهم الريح وتنزلهم مثل أي حطام. كان من الممكن أن يتم انتقاؤهم في مكان ما مثل بحيرة تيكسوما. من الممكن أن يأتوا من أي مكان".