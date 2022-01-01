بريكست: تفتيش البضائع الأوروبية على الحدود البريطانية يدخل حيز التنفيذ

01:52 م السبت 01 يناير 2022
بريكست: تفتيش البضائع الأوروبية على الحدود البريطانية يدخل حيز التنفيذ

لندن- (بي بي سي):

بعد عام من دخول اتفاق التجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، الذي أعقب انسحاب بريطانيا من الاتحاد، بدأت البضائع المستوردة من الاتحاد تخضع لعمليات تفتيش كاملة عند الدخول إلى بريطانيا.

وحذرت الحكومة البريطانية من أن هذا سيؤدي إلى بعض التعطيل والتأخير في حركة البضائع في الجمارك.

وكان من المقرر أن تدخل إجراءات التفتيش حيز التنفيذ منذ ستة أشهر، لكنها أجلت لمنح الشركات مزيداً من الوقت للاستعداد والتأقلم مع متطلبات الاستيراد الجديدة.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن حكومته ستعمل في عام 2022 على تقليص ما أسماه "البيروقراطية الأوروبية" أو روتين الضوابط المعقدة التي تؤثر على العمل التجاري.

هذا المحتوى من

BBC
لندن بريطانيا الاتحاد الأوروبي عمليات تفتيش البضائع الأوروبية

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