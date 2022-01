شموع لجلب الحظ والنوم في توابيت.. كيف احتفل العالم بالعام الجديد؟ (صور وفيديوهات)

كتبت- رنا أسامة:

طغى التفشي السريع لمتحور أوميكرون على احتفالات العام الجديد في معظم أنحاء العالم، حيث تقلّصت أجواء الاحتفال في العديد من المدن، كما هي الحال مع الألعاب النارية التقليدية فوق أبراج بتروناس في كوالالمبور، فيما اختفت تمامًا في مدن أخرى، حسبما أظهرت صور نشرتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية، السبت.

وفي نيويورك، على سبيل المثال، جرت احتفالات رأس السنة في ميدان "تايمز سكوير"، بعدد أقل من المُحتفلين (15 ألف متفرج فقط بدلاً من 55 ألف متفرج قبل بداية الوباء)، مع إلزام جميع الحضور بارتداء قناع الوجه.

There's no such thing as too much confetti. Especially when it's @PlanetFitness purple and yellow confetti! 🎉 pic.twitter.com/PBxlK4WoP0 — Times Square (@TimesSquareNYC) January 1, 2022

أما لندن فأقامت حفل الألعاب النارية التقليدي في اللحظة الأخيرة على شاشة التلفزيون، ورفعت كيب تاون فجأة حظر تجوال طويل الأمد.

وخلا منتصف الليل في باريس من أي ألعاب نارية أو موسيقى؛ حيث ألغى مسؤولو المدينة الفعاليات المخطط لها في الشانزليزيه، بناءً على نصيحة لجنة علمية أعلنت أن التجمعات الجماهيرية ستكون محفوفة بالمخاطر.

وفي هولندا، حيث حُظرت التجمعات الخارجية لأكثر من أربعة أشخاص، فرقت الشرطة عدة آلاف من الأشخاص الذين تجمعوا بتحد في ساحة دام بوسط أمستردام، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء المحلبة أيه إن بي.

وخففت اليونان مستوى الاحتفالات إثر تسجيلها عدد قياسي من إصابات كورونا، لكنها قدّمت عرضًا مذهلاً للألعاب النارية في أثينا.

وكانت مدريد المدينة الإسبانية الكبيرة الوحيدة التي مضت في الاحتفالات المخطط لها - لكن عدد المتفرجين كان محدودا في الساحة الرئيسية بالمدينة.

وفي إيطاليا، تم حظر الفعاليات والحفلات العامة في الهواء الطلق ولكن دون أن تُفرض قيود على التجمعات في المنازل. أما اسكتلندا فألغت جميع الاحتفالات في الشوارع.

وفي النصف الثاني من الكرة الأرضية، ألغت البرازيل احتفالاتها في بادئ الأمر، لكن ريو دي جانيرو قررت إقامة ألعاب نارية على شاطئ كوباكابانا، ولكن دون أن يُقام الحفل الموسيقي المُعتاد هذه السنة.

وفي آسيا، حظرت طوكيو والمدن الصينية العديد من حفلات نهاية العام. لكن تايوان احتفلت كالمعتاد تقريبًا، مع إقامة حفل لموسيقى البوب وفرض ارتداء الكمامات.

وفي كوريا الجنوبية، أُلغيت مراسم تقليدية لدق الأجراس في منتصف الليل للعام الثاني على التوالي، بينما حُظرت الاحتفالات في منطقة شيبويا الترفيهية بطوكيو، وانتقل رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى موقع يوتيوب لحث الناس على ارتداء الكمامات والحد من أعداد المشاركين في الحفلات.

وعربيًا، تجمع زوار وسكان دبي ليلة الجمعة في معرض إكسبو 2020 حيث جرى "أطول احتفال بليلة رأس السنة في العالم"، بمشاركة 192 دولة على مدار 13 ساعة.

#WATCH: #Dubai rang in the #NewYear with the world’s tallest building #BurjKhalifa taking center stage with its annual fireworks display in front of thousands (@DXBmediaoffice) pic.twitter.com/ksCvabVmz5 — Arab News (@arabnews) January 1, 2022

وفي الرياض، أضاءت الألعاب النارية السماء للمرة الثانية فقط في تاريخ السعودية بعد أن أوقف كوفيد-19 الاحتفالات العام الماضي. وتجمع الكثير من الناس للاحتفال معا في بوليفارد مدينة الرياض، وهو وجهة ترفيهية شهيرة تضم عددا من المطاعم والمتاجر ومراكز الألعاب.