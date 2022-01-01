السعودية تسمح للروس المُطعمين بـ" سبوتنيك في" بدخول المملكة

وكالات:

أعلنت وزارة الصحة الروسية، السبت، أن المواطنين الروس المطعمين بلقاح "سبوتنيك في" ضد فيروس كورونا بات بإمكانهم الآن بدخول السعودية.

وقالت الوزارة في بيان: "يجب أن يخضع المطعمين بلقاح سبوتنيك في للحجر الصحي لمدة 48 ساعة واجتياز اختبار PCR بعد دخولهم السعودية".

وتطلب المملكة تطعيمًا كاملًا ضد كوفيد-19 لكل من يرغب في أداء فريضة الحج.

وفي 11 أغسطس 2020، تم تسجيل"سبوتنيك في" كأول لقاح ضد كورونا في العالم. وفي أكتوبر من العام نفسه، تم تسجيل "إيبيفاك كورونا"- ثاني لقاح روسي ضد كوفيد.