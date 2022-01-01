بسبب كورونا.. مستشار النمسا يتابع احتفالات العام الجديد عبر التليفزيون

فيينا- (د ب أ):

يقام حفل العام الجديد السنوي في فيينا، أمام جمهور صغير بشكل ملحوظ، اليوم السبت، بسبب جائحة كورونا وبدون المستشار النمساوي، كارل نيهامر، الذي قال إنه لن يحضر الحدث.

وكتب نيهامر في منشور على فيسبوك يوم الخميس "في وضع صعب، بسبب الجائحة، يتطلب الحرص الكثير منا، اعتبر القيام بزيارة مؤشرا خاطئا" مشيرا إلى أنه سيتابع الحفل على شاشة التلفزيون بدلا من ذلك.

وعلى الرغم من العدد الضئيل من الأشخاص، الذين يحضرون الحدث، ذكر قائد الأوركستر، النجم، دانيال بارينبويم، إنه سعيد بأن الحفل لن يقام ، أمام مقاعد خاوية.

وتابع أنه يريد أن يذكر المواطنين بأهمية الموسيقى.

وقال بارينبويم، أمام الصحفيين الأربعاء الماضي "آمل أن يلهم ذلك بعض السياسيين بمختلف أنحاء العالم ، للتفكير حقا في أهمية الحاجة الروحية للموسيقى للسكان".

وشهد حفل العام الماضي، بقيادة الأوركسترا، ريكاردو موتي، عزف موسيقى "بولكاس" و"فالس" أمام قاعة خاوية، بسبب الجائحة.

وهذا العام، تجاوز عدد الحاضرين ألف شخص، في وقت قصير، في خطوة، جعلت حاملو 700 تذكرة، لم يتمكنوا من الحضور.

ولن يتم السماح إلا لهؤلاء الذين حصلوا على جرعات معززة، بحضور فعاليات الاحتفال ، التي يشارك فيها أكثر من ألف شخص، بموجب أحدث القواعد الاحترازية في النمسا.