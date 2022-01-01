دراسة: 1500 لغة في العالم مهددة بالانقراض

11:29 ص السبت 01 يناير 2022
دراسة: 1500 لغة في العالم مهددة بالانقراض

1500 لغة في العالم مهددة بالانقراض

كانبرا- (د ب أ):

تنتشر في أنحاء العالم حوالي 7 آلاف لغة معروفة، يواجه العديد منها خطر الإنقراض.

وأوضحت دراسة في أستراليا أن حوالي نصف هذه اللغات المعروفة، في خطر، وأن 1500 منها قد تنقرض بحلول نهاية القرن الحالي.

وكتب معدو الدراسة: "إذا لم يحدث تدخل، قد يتضاعف فقدان اللغات بثلاثة أمثال خلال أربعين عاما، بخسارة لغة واحدة، على الأقل، شهريا." ويوصي معدو الدراسة بإعداد مناهج تدعم التعليم ثنائي اللغة، مع التشجيع على إتقان اللغات الأصلية، واستخدام اللغات السائدة على المستوى الإقليمي.

وتتضمن الدراسة تحليل 51 من المتغيرات المستقلة، بما يشمل السياسات التعليمية، والمؤشرات الاجتماعية-الاقتصادية، والسمات البيئية.

ونشرت دورية "نيتشر إيكولوجي آند إيفولوشن" نتائج الدراسة التي أشرفت عليها الجامعة الوطنية في أستراليا.

وقال الباحث المشارك ليندل برومهام، إن الدراسة أظهرت أسبابا غير متوقعة، ومثيرة للدهشة للتهديدات التي تواجهها اللغات. وتشمل هذه الأسباب شبكة طرق متطورة، على سبيل المثال.

وأوضح برومهام: "خلصنا إلى أنه كلما كان هناك مزيد من الطرق التي تربط الريف والقرى بالمدن، يزداد المخاطر التي تواجهها اللغات. وكأن الطرق تساعد اللغات السائدة في (دهس) اللغات الأصغر."

وفي المقابل، لا تكمن المشكلة في التواصل بين اللغات المحلية، فاللغات التي يحدث بينها وبين اللغات الأصلية الأخرى تواجه خطرا أقل.

كما تشمل الدراسة دروسا في كيفية الحفاظ على اللغات الأصلية التي تواجه خطر الانقراض في أستراليا.

وقالت الباحثة المشاركة في الدراسة فيليسيتي ميكينز: "تتمتع أستراليا بفارق، مشكوك في صحته، بأن لديها أحد أعلى معدلات فقدان اللغة في العالم"، مضيفة أن من ضمن 250 لغة كان السكان الأصليون في البلاد يتحدثون بها يوما ما، يتبقى 40 فقط. وبالأساس، يتعلم الأطفال 12 لغة فحسب.

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