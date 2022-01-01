سقوط صاروخين من غزة في البحر باتجاه تل أبيب

10:47 ص السبت 01 يناير 2022
سقوط صاروخين من غزة في البحر باتجاه تل أبيب

2022

تل ابيب- (د ب ا):

أعلن الجيش الإسرائيلي عن سقوط صاروخين تم اطلاقهما من قطاع غزة الذي تديره حركة حماس في البحر الأبيض المتوسط قبالة ساحل وسط إسرائيل في وقت مبكر صباح اليوم السبت.

وقالت وحدة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان "في وقت مبكر صباح اليوم السبت، تم رصد اطلاق صاروخين من قطاع غزة صوب البحر الأبيض المتوسط . الصاروخان سقطا قبالة ساحل منطقة تل ابيب الكبري"، حسبما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.

والصاروخان هما أول صاروخين يتم اطلاقهما في العام الجديد وتم سماع صوت انفجارهما في مدن تل ابيب وهولون وبات يام وريشون ليتسون.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو حدوث أضرار، رغم ارتفاع أعمدة الدخان قبالة الساحل.

سقوط صاروخين تل أبيب قطاع غزة حركة حماس

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
871

إصابات اليوم

32

وفيات اليوم

799

متعافون اليوم

384728

إجمالي الإصابات

21727

إجمالي الوفيات

320024

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا