سقوط صاروخين من غزة في البحر باتجاه تل أبيب

تل ابيب- (د ب ا):

أعلن الجيش الإسرائيلي عن سقوط صاروخين تم اطلاقهما من قطاع غزة الذي تديره حركة حماس في البحر الأبيض المتوسط قبالة ساحل وسط إسرائيل في وقت مبكر صباح اليوم السبت.

وقالت وحدة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان "في وقت مبكر صباح اليوم السبت، تم رصد اطلاق صاروخين من قطاع غزة صوب البحر الأبيض المتوسط . الصاروخان سقطا قبالة ساحل منطقة تل ابيب الكبري"، حسبما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.

والصاروخان هما أول صاروخين يتم اطلاقهما في العام الجديد وتم سماع صوت انفجارهما في مدن تل ابيب وهولون وبات يام وريشون ليتسون.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو حدوث أضرار، رغم ارتفاع أعمدة الدخان قبالة الساحل.