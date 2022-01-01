12 قتيلًا جراء تدافع جماعي في ضريح هندوسي بالهند

10:42 ص السبت 01 يناير 2022
12 قتيلًا جراء تدافع جماعي في ضريح هندوسي بالهند

سريناجار(كشمير)- (د ب أ):

لقي 12 زائرا على الأقل حتفهم، وأصيب 14 آخرين اليوم السبت، في تدافع جماعي بضريح هندوسي شعبي بولاية "جامو وكشمير" الهندية.

وذكر مسؤولون أن التدافع الجماعي، في ضريح "ماتا فايشنو ديفي" ناجم عن تدافع هائل من المصلين، الراغبين في إظهار الولاء، في اليوم الأول من العام الجديد.

ويقع ضريح "فايشنو ديفي" المخصص للالهة الأم، على قمة أحد التلال، بمنطقة "كاتوا" بولاية "جامو". ويزور الضريح بضعة آلاف من المصلين يوميا، رغم وقوعه على ارتفاع شاهق.

وذكر مسؤول بالشرطة المحلية أن عددا ضخما من المصلين دخلوا المجمع، الذي يؤدي إلى الضريح وهو عبارة عن كهف، بدون الحصول على بطاقة دخول، مما أدى إلى التدافع الجماعي.

ويتم تنظيم دخول المصلين إلى هذا المكان الضيق، من خلال تلك البطاقات.

وذكر المسؤول أن 12 زائرا لقوا حتفهم، في التدافع الجماعي وأصيب 14 وبدأت الشرطة على الفور عمليات إنقاذ وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفى.

وذكرت الحكومة أنها ستدفع تعويضا بقيمة مليون روبية (13420 دولار) إلى أقارب الموتى و200 ألف روبية لكل من المصابين.

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