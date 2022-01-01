كوريا الجنوبية.. إصابات كورونا تتراجع إلى إقل من 5 آلاف لليوم الثاني

08:27 ص السبت 01 يناير 2022
كوريا الجنوبية.. إصابات كورونا تتراجع إلى إقل من 5 آلاف لليوم الثاني

كورونا

سول- (د ب أ):

استمرت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية اليوم السبت تحت مستوى 5 آلاف إصابة لليوم الثاني على التوالي، مع التزام البلاد بقيود التباعد الاجتماعي الصارمة بهدف احتواء انتشار الفيروس.

وسجلت كوريا الجنوبية 4416 إصابة جديدة بكوفيد-19، من بينها 4310 إصابة محلية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 635253، وفقا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وتم تسجيل 62 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 5625 حالة وفاة.

هذا المحتوى من

Asha
كورونا أوميكرون متحور كورونا كوريا الجنوبية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
871

إصابات اليوم

32

وفيات اليوم

799

متعافون اليوم

384728

إجمالي الإصابات

21727

إجمالي الوفيات

320024

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا