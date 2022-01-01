كوريا الجنوبية.. إصابات كورونا تتراجع إلى إقل من 5 آلاف لليوم الثاني

سول- (د ب أ):

استمرت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية اليوم السبت تحت مستوى 5 آلاف إصابة لليوم الثاني على التوالي، مع التزام البلاد بقيود التباعد الاجتماعي الصارمة بهدف احتواء انتشار الفيروس.

وسجلت كوريا الجنوبية 4416 إصابة جديدة بكوفيد-19، من بينها 4310 إصابة محلية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 635253، وفقا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وتم تسجيل 62 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 5625 حالة وفاة.