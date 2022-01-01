أمريكا وإيطاليا يبحثان أهمية تنسيق الرد على تحركات روسيا ضد أوكرانيا

08:24 ص السبت 01 يناير 2022
أمريكا وإيطاليا يبحثان أهمية تنسيق الرد على تحركات روسيا ضد أوكرانيا

أزمة أوكرانيا

واشنطن- (أ ش أ):

بحث وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن ونظيره الإيطالي لويجي دي مايو أهمية استمرار التنسيق لردع مزيد من العدوان الروسي ضد أوكرانيا.

جاء ذلك وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني اليوم السبت خلال مكالمة جدد خلالها الجانبان التوافق بين الحلفاء والشركاء على أن تتحمل روسيا ثمن مثل هذه الأعمال.

وأكد وزيرا الخارجية مجددا - بحسب البيان - دعمهما الثابت لاستقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها.

وسلط بلينكن ودي مايو الضوء على تضامنهما مع ليتوانيا في مواجهة الضغوط السياسية المتصاعدة والإكراه الاقتصادي من الصين، مما يهدد بالازدهار والأمن في الولايات المتحدة وأوروبا.

كما ناقش الوزيران جهود ليبيا الجارية لتنظيم انتخابات وطنية بدون مزيد من التأخير.

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