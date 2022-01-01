الهند: تسجيل أكثر من 22 ألف إصابة جديدة بكورونا و406 وفيات خلال 24 ساعة

نيودلهي- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 22 ألفا و775 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 34 مليونا و861 ألفا و579 مصابا.

وأفادت وزارة الصحة الهندية - وفق ما نقلته صحيفة /إنديا توداي/ اليوم السبت - بارتفاع تراكمي الوفيات إلى 481 ألفا و486 شخصا بعد وفاة 406 أشخاص خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت أن 8 آلاف و949 حالة تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 34 مليونا و275 ألفا و312 شخصا.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند 104 آلاف و420 حالة.