لوكاشينكو يشير إلى تحقيق "تقدم" في تشكيل اتحاد بين بيلاروس وروسيا

موسكو - (د ب أ):

التقى رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو اليوم الخميس، في محاولة جديدة للحصول على الدعم وسط العقوبات التي فرضها الغرب على بلاده ، في أعقاب الانتخابات المتنازع عليها قبل عام.

وأعلن لوكاشينكو عن تحقيق "تقدم" في بداية الاجتماع، في إشارة إلى قيام اتحاد كونفيدرالى مع روسيا، وهو مشروع يستغرق تخطيطه أمدا طويل.

وتمت دراسة حوالي 28 برنامجا، وفقًا لما ذكره لوكاشينكو، الذي يحكم بيلاروس منذ أمد طويل.

وقدم لوكاشينكو مؤخرا تنازلات عديدة في محادثاته مع بوتين، الذي قابله بابتسامة وعناق ودي في الاجتماع الخامس للزعيمين خلال العام الجاري.

وقال لوكاشينكو إن الحزمة الشاملة الخاصة بالاتحاد الكونفيدرالي يمكن تبنيها على أعلى مستوى في نهاية أكتوبر، قائلا "سيكون هذا تقدما، تقدما في العديد من المجالات".

كان لوكاشينكو قد صرح قبل مغادرة بيلاروس بأن الاتفاقيات مع روسيا لن تؤدي إلى فقدان البلاد استقلالها.

وقال بوتين، الذي كان حريصا على تحقيق نتائج، إنه دعا لوكاشينكو للحضور ليرى كيفية سير العمل في تأسيس دولة الاتحاد، التي تتم مناقشتها منذ أكثر من عقدين.

وقد وعد بوتين مرارا وتكرارا بدعم لوكاشينكو في صراعه مع الغرب الذي فرض عقوبات على بيلاروس في أعقاب حملة مينسك العنيفة ضد المعارضة بسبب الانتخابات التي يعتقد على نطاق واسع أنه تم تزويرها.

وقال بوتين إن حكومتي البلدين يمكن أن " تضعا اللمسات الأخيرة للاتفاقيات" يوم الجمعة في مينسك ، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية والمالية.

ولم يذكر بوتين أي تفاصيل أخرى.

لطالما كان هناك حديث عن تداول عملة مشتركة لاتحاد روسي بيلاروسي. ومن المحتمل أيضا وصول روسيا إلى الشركات المملوكة للدولة في بيلاروس .

ويمكن أن يقدم لوكاشينكو أيضا تنازلات في القضايا العسكرية ، مثل السماح بوجود روسي في بيلاروس.

ومن المقرر أن تبدأ يوم الجمعة مناورة عسكرية مشتركة أطلق عليها اسم "ساباد 2021" وتعني غرب 2021 يشارك فيها 200 ألف جندي من البلدين.