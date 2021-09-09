محكمة فرنسية تقضي بسجن عم الرئيس السوري أربع سنوات

باريس - (أ ش أ):

ثبتت محكمة الاستئناف الباريسية حكما بالسجن أربع سنوات صادرا على رفعت الأسد عم الرئيس السوري ، ومصادرة ثروة تقدر قيمتها بتسعين مليون يورو، في ثاني قضية "جمع أصول عن طريق الاحتيال" تقام في فرنسا.

وأدين عم الرئيس السوري بتهمة غسل الأموال ضمن عصابة منظمة واختلاس أموال سورية عامة" بين 1996 و2016.. حسبما أفادت قناة "فرانس 24" مساء اليوم الخميس.

وعلى غرار ما قضت به محكمة البداية، أمرت محكمة الاستئناف بمصادرة كافة الممتلكات غير المنقولة المعنية بالقضية.

وصادر القضاء في إطار هذا الملف قصرين وعشرات الشقق في باريس وعقارا يضم قصرا مع أرض حوله و مزرعة خيول في فال-دواز في المنطقة الباريسية، وكذلك مكاتب في ليون إضافة إلى 8,4 مليون يورو من ممتلكات تم بيعها.