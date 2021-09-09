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"كنت نائمة".. شهادة مجندة برج حراسة سجن جلبوع القريب من نقطة هروب الأسرى

10:27 م الخميس 09 سبتمبر 2021
"كنت نائمة".. شهادة مجندة برج حراسة سجن جلبوع القريب من نقطة هروب الأسرى

نقطة هروب الأسرى

وكالات:

كشف التحقيق في إخفاقات الهروب من سجن جلبوع أن السجانة التي اعترفت بالنوم في برج الحراسة أخبرت قادتها بأنها سمعت بما كان يحدث، لكنها لم تر شيئا يثير قلقها، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

وذكرت القناة 13 العبرية أن السجانة قالت "كنت نائمة وسمعت ضجة فاستيقظت. ثم نظرت حولي، وعندما لم أجد شيئا غير طبيعي، عدت للنوم".

كشفت التحقيقات الأولية في دولة الاحتلال الإسرائيلي، أن الأسرى الفلسطينيين الستة استمروا في عمليات الحفر لمدة أسابيع، دون أن ينتبه أحد من الشرطة.

وذكرت قناة 12 العبرية، ونقلت عنها وكالة سبوتنيك، اليوم الاثنين أن "التحقيقات كشفت أن الحفر استمر لمدة أسابيع دون أن ينتبه أحد من أمن السجن"، لافتة إلى أن "مجندة برج الحراسة القريب من نقطة هروب الأسرى كانت نائمة وقت الهروب".

وأضافت أن "التحقيقات الأولية كشفت أيضا أنه تم اكتشاف الواقعة بعد ساعتين من عملية الهروب".

وتمكن ستة فلسطينيين فجر الاثنين، من الهرب من سجن جلبوع شديد الحراسة في شمال الأراضي المحتلة، عبر نفق حفروه أسفل مغسلة.

وكان المعتقلين الستة في الزنزانة ذاتها.

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