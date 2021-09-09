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برلين: إجلاء 15 مواطنا ألمانيا من كابول بمساعدة الحكومة القطرية

10:14 م الخميس 09 سبتمبر 2021
برلين: إجلاء 15 مواطنا ألمانيا من كابول بمساعدة الحكومة القطرية

وزارة الخارجية الألمانية

برلين - (د ب أ):

صرح متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، مساء اليوم الخميس، بأن 15 مواطنا ألمانيا كانوا بين من تم ترحيلهم من العاصمة الأفغانية كابول في إطار أول رحلة إجلاء بعد انتهاء العملية العسكرية الدولية في أفغانستان.

وأوضح المتحدث أن عملية الإجلاء تمت بمساعدة الحكومة القطرية، مشيرا إلى أن غالبية من تم إجلاؤهم من النساء والأطفال.

وتابع المتحدث:" فرصة المغادرة سنحت قبل وقت قصير للغاية من بدايتها، و سنواصل العمل بشكل مكثف من أجل خلق المزيد من الفرص للمغادرة في الأيام المقبلة، وسنبلغ الأشخاص المعنيين بهذا بشكل فعال".

ووجه المتحدث الشكر إلى حكومة قطر على التعاون الوثيق والمفعم بالثقة في الأسابيع الماضية.

وجرى في وقت سابق إجلاء أشخاص بحاجة للحماية من كابول، وذلك لأول مرة منذ انتهاء مهمة الإجلاء العسكري هناك.

وقال مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض إن حركة طالبان أبدت تعاونا في هذا الأمر.

وأوضحت صحيفة "الواشنطن بوست" الأمريكية أن رحلة الطائرة المستأجرة والتابعة لشركة الخطوط الجوية القطرية كان على متنها 211 أفغانيا مزدوجي الجنسية، بينهم مواطنون ألمان وأمريكيون وكنديون وبريطانيون وإيطاليون وهولنديون وأوكرانيون.

غير أن الحكومة الأمريكية لم تحدد عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة.

وزارة الخارجية الألمانية برلين ألمانيا الحكومة القطرية

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