بايدن يمدد حالة الطوارئ الوطنية المعلنة بسبب هجمات 11 سبتمبر
واشنطن - (د ب أ):
مدد الرئيس الأمريكي جو بايدن حالة الطوارئ الوطنية التي استمرت لعقدين وتم إعلانها بعد هجمات 11 سبتمبر، عاما آخر، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.
وقال بايدن في رسالة إلى قادة الكونجرس أصدرها البيت الأبيض إن الإرهاب لا يزال يمثل تهديدا للولايات المتحدة.
ودافع بايدن عن توقيت خروج قوات بلاده من أفغانستان، قائلا إنه أنقذ أرواح أمريكيين.
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