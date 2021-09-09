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الاتحاد الأوروبي: الحكومة الأفغانية الجديدة التي شكلتها "طالبان" لا تعكس التزامات الحركة

09:30 م الخميس 09 سبتمبر 2021
الاتحاد الأوروبي: الحكومة الأفغانية الجديدة التي شكلتها "طالبان" لا تعكس التزامات الحركة

حركة طالبان

بروكسل - (أ ش أ):

قال الاتحاد الأوروبي إن الحكومة الأفغانية الجديدة التي شكلتها "طالبان" مؤخرا لا تلبي تطلعات المجتمع الدولي، ولا تعكس التزامات الحركة.

وأعربت هيئة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في بيان لها أوردته قناة "فرانس 24" مساء اليوم /الخميس/، عن قلقها لتعيين حركة طالبان حكومة مؤقتة لأفغانستان.

وأضافت أن تشكيلة هذه الحكومة لا تتوافق مع الوعود التي أعلنتها طالبان والحاجة لتشكيل حكومة شاملة تعكس التعددية السياسية والدينية والعرقية لأفغانستان.

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الاتحاد الأوروبي حكومة طالبان أفغانستان

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