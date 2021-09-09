مستشار الرئيس التونسي: الدستور أصبح عائقا أساسيا واتجاه لتغيير النظام السياسي

وكالات:

قال وليد الحجام مستشار الرئيس التونسي لرويترز، اليوم الخميس، إن هناك اتجاها لتغيير النظام السياسي في البلاد وربما عبر استفتاء، مشير إلى أن الدستور الحالي أصبح عائقا أساسيا ويُفترض تعليقه ووضع نظام للسطات المؤقتة.

وأضاف "برنامج الرئيس أصبح على بعد خطوات قليلة ومن المتوقع أن يجري إعلانه قريبا".

وكان الرئيس التونسي، أعلن منذ أكثر من شهر، تجميد عمل البرلمان التونسي، وإقالة رئيس الحكومة، في إجراءات استثنائية أثارت جدلا داخل تونس.