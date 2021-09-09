البيت الأبيض: طالبان كانت متعاونة في تسهيل مغادرة أمريكيين

وكالات:

ذكر مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض اليوم الخميس أن رحلة للطيران العارض تقل مواطنين أمريكيين وغيرهم من أصحاب الإقامة الدائمة هبطت بسلام في قطر قادمة من أفغانستان، وذلك بالتعاون مع حركة طالبان، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

وقالت إميلي هورن المتحدثة باسم المجلس في بيان "طالبان كانت متعاونة في تسهيل مغادرة المواطنين الأمريكيين وحاملي الإقامة القانونية الدائمة في رحلات للطيران العارض... لقد أظهرت مرونة ونهجا عمليا واحترافيا في تعاملها معنا في هذا المسعى. هذه خطوة إيجابية أولى".