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فوكوشيما تخضع لتفتيش دقيق قبل البدء بضخ المياه الملوثة في البحر

06:31 م الخميس 09 سبتمبر 2021
فوكوشيما تخضع لتفتيش دقيق قبل البدء بضخ المياه الملوثة في البحر

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

طوكيو- (بي بي سي):

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أَنها تجري تفتيشا شاملا في منشأة فوكوشيما النووية اليابانية قبل إصدار قرار نهائي بشأن السماح لليابان بضخ مليون طن من المياه الملوثة بالإشعاعات في البحر.

وقالت نائبة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال زيارتها إلى طوكيو إن تفتيشها سيكون شاملاً وموضوعياً.

وقد عبَرت الصين وكوريا الجنوبية، وكذلك سكان منطقة فوكوشيما، عن عدم الرضى من خطة طوكيو.

لكن الحكومة اليابانية وعدت بتخفيف معدلات التلوَث في المياه إلى مستويات آمنة قبل صرفها في البحر.

وتشهد الأماكن المخصصة لتخزين المياه المستخدمة في تبريد المفاعلات النووية التي تضررت نتيجة انفجار في عام 2011 تكدَسا في مخزونات المياه الملوَثة.

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الوكالة الدولية للطاقة الذرية منشأة فوكوشيما النووية اليابانية المياه الملوثة في البحر طوكيو

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