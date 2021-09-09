الصحة العالمية: لقاحات كورونا المخصصة لإفريقيا ستقل بنسبة 25% عن المقرر

كيب تاون - (د ب أ):

أعلنت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في إفريقيا، ماتشيديسو مويتي، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس أن مقدار ما ستحصل عليه القارة من لقاحات كورونا بحلول نهاية العام الحالي سيقل بنسبة 25% عن المقرر سلفا.

وأوضحت مويتي أن مبادرة "كوفاكس" العالمية المعنية بتوزيع لقاحات كورونا على الدول الفقيرة، اضطرت إلى تخفيض توقعاتها بالنسبة لأعداد التسليم المتوقعة لعام 2021 بمقدار الربع.

وأضافت مويتي أن السبب في ذلك يتمثل في تطبيق التطعيمات المعززة، وتخزين جرعات اللقاح في بعض الدول بالإضافة إلى إعطاء الأولوية للاتفاقات الثنائية على حساب التضامن الدولي.

وأعربت مويتي عن بالغ أسفها للتخلص من 15 مليون جرعة لقاح منتهية الصلاحية في الولايات المتحدة منذ آذار/مارس الماضي، مشيرة إلى أن هذه الجرعات كان يمكن استخدامها لتطعيم جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما في ليبيريا وموريتانيا وجامبيا، على سبيل المثال.

وقالت مويتي إن على الدول الغنية أن تضع في حسبانها أن " ارتفاع معدلات التطعيم عالميا، بما في ذلك في إفريقيا، من شأنه أن يقلل ظهور الطفرات في بقية العالم".

تجدر الإشارة إلى أن نسبة من حصلوا على التطعيم الكامل ضد كورونا في إفريقيا وصل حتى الآن إلى قرابة 3% فقط من إجمالي عدد سكان القارة.

وبحسب بيانات "المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها"، وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا إلى نحو 8 مليون حالة، والوفيات جراء العدوى إلى أكثر من 200 ألف.