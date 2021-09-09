وزير الخارجية يعقد مباحثات مع المبعوث الأممي إلى ليبيا

القاهرة - (أ ش أ):

عقد وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩ اليوم /الخميس/ مباحثات مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبتيش.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير احمد حافظ إن المباحثات تأتي استمرارًا للقاءات التي يجريها شكري، على هامش الاجتماع الوزاري لمجلس ⁧‫جامعة الدول العربية‬⁩.

وكان شكري قد قال - في كلمته أمام الاجتماع الوزارى فى وقت سابق اليوم - "نضع في مقدمة أولوياتنا في الوقت الراهن الاستمرار في مُساندة الأشقاء في ليبيا في جهودهم لإعادة الاستقرار والأمن إلى بلدهم الشقيق، من خلال إنفاذ الحل السياسي الذي تم التوصل إليه في مؤتمر برلين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".

وأشاد شكري - في هذا الصدد - بما حققته لجنة 5+5 العسكرية المُشتركة، وفتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب، وهى التطورات التي يتعين البناء عليها واستكمالها بخروج القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية، ومن خلال الإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء الاستحقاق الانتخابي الليبي في موعده المقرر يوم 24 ديسمبر 2021، إعمالا لما اتفق عليه الليبيون في خارطة الطريق لإنهاء الفترة الانتقالية المُمتدة، وتدشين مرحلة جديدة تلتئم فيها مؤسسات الدولة الليبية، على نحو يُلبي طموحات الشعب الليبي، ويُعلي من مصلحته الوطنية فوق أي اعتبارات أخرى.