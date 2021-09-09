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رئيس كينيا يعلن الجفاف المستمر في البلاد "كارثة وطنية"

06:27 م الخميس 09 سبتمبر 2021
رئيس كينيا يعلن الجفاف المستمر في البلاد "كارثة وطنية"

الرئيس الكيني أوهورو كينياتا

نيروبي - (د ب أ):

أعلن رئيس كينيا، أوهورو كينياتا، الجفاف المتواصل في بلاده "كارثة وطنية".

وقالت الحكومة الكينية في بيان أمس الأربعاء إنه سيتم توزيع المياه والمواد الغذائية على الأسر المتضررة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية في كينيا طقسا مشمسا جافا غير معتاد، يمكن أن يتسبب في نقص المياه والغذاء بالنسبة للمواطنين والحيوانيات خلال الأشهر المقبلة.

ووفقا للسلطات الكينية، لم يسقط مطر، أو سقط بكميات قليلة خلال موسم الأمطار، من مارس إلى مايو، هذا العام، لا سيما في مقاطعات شرق البلاد وشمالها.

ووفقا لمنظمات إغاثة، طال الجفاف ما لا يقل عن مليوني شخص في كينيا.

وذكر الصليب الأحمر الكيني أنه تم تسجيل تراجع في إنتاجية المحاصيل في 12 من أصل 47 مقاطعة في أنحاء البلاد، وجفت موارد مياه كثيرة مثل الصهاريج والآبار.

وقال إنه تعين على المواطنين المتضررين الذهاب لمسافات طويلة بحثا عن المياه لأسرهم وماشيتهم.

وتشير توقعات أولية إلى أن الجفاف في كينيا، التي تقع شرقي إفريقيا، قد يستمر حتى عام 2022، حيث يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أيضا هطول أمطار ضعيفة في موسم الأمطار المقبل، الذي يمتد من أكتوبر إلى ديسمبر.

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