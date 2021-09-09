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الهروب من سجن جلبوع الإسرائيلي: تجدد المظاهرات في الضفة دعما للأسرى ومزيد من التوتر داخل السجون

06:25 م الخميس 09 سبتمبر 2021
الهروب من سجن جلبوع الإسرائيلي: تجدد المظاهرات في الضفة دعما للأسرى ومزيد من التوتر داخل السجون

سجن جلبوع

تل أبيب- (بي بي سي):

تظاهر مئات الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية دعما للأسرى المحتجزين في السجون الإسرائيلية. وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية إن سجناء أشعلوا النار في زنازين في سجنين بينما وقعت اشتباكات مع قوات الأمن في سجن آخر.

تأتي الاحتجاجات مع تصاعد التوتربين السلطات الإسرائيلية والمعتقلين الفلسطينيين بعد كسر الحواجز الأمنية في السجن هذا الأسبوع من قبل ستة سجناء شقوا طريقهم بنفق وانطلقوا خارجه. إذ فرضت إدارة السجن قيودا جديدة وأكد نادي الأسير الفلسطيني، أن حالة التوتر لا تزال تخيم على أقسام الأسرى في السجون، وأن الإجراءات العقابية على الأسرى لا تزال قائمة، واقتحمت أقسام الأسرى في السجن قوات ووحدات القمع التي تباشر عمليات تفتيش مستمرة.

ووصف نادي الأسير الفلسطيني الوضع في السجون الإسرائيلية بأنه "خطير للغاية" ، وقال لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي إن القوات الإسرائيلية تنفذ ما وصفه "العقاب الجماعي".

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سجن جلبوع مصلحة السجون الإسرائيلية الضفة الغربية القدس

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