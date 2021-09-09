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الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف "خميس مشيط" بالسعودية بطائرتين مفخختين

06:00 م الخميس 09 سبتمبر 2021
الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف "خميس مشيط" بالسعودية بطائرتين مفخختين

وزارة الخارجية الإماراتية

أبوظبي - (أ ش أ):

أعربت دولة الإمارات اليوم /الخميس/، عن إدانتها لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية استهداف المدنيين والأعيان المدنية، بطريقة ممنهجة ومتعمدة في خميس مشيط في السعودية، بطائرتين بدون طيار مفخختين، اعترضتهما قوات التحالف.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) - أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي؛ يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثّت الوزارة، المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفا فورياً وحاسما لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيداً خطيراً، ودليلاً جديداً على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجدّدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلام مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

هذا المحتوى من

وزارة الخارجية الإماراتية الإمارات الحوثيين السعودية

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