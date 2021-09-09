السعودية: تراجع إصابات كورونا لأول مرة منذ شهور

الرياض - (د ب أ):

كشفت الأرقام التي أعلنت عنها وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس تراجع إصابات كورونا في المملكة لأول مرة منذ شهور لتصل إلى حوالي 100 إصابة خلال الـ 24ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية في بيان لها، اليوم الخميس، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في المملكة إلى 545727 حالة مؤكدة، بزيادة 103 إصابات عن المسجلة أمس.

وتم تسجيل 195 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 534834 حالة، (98% من إجمالي الإصابات المسجلة).

كما أعلنت الوزارة تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 8604 حالات وفاة.

وبلغ إجمالي الحالات النشطة 2289 حالة، منه 565 حالة حرجة.

وجاءت أعلى الإصابات بين المناطق في الرياض التي سجلت 34 إصابة، تلتها مكة المكرمة 18 إصابة، ثم الشرقية 9 إصابات.

وتم إجراء أكثر من 97ر49 ألف فحص جديد خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما ارتفع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة إلى 86ر38 مليون.