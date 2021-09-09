باكستان ترسل شحنة أولى من المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان
إسلام آباد - (أ ش أ):
أرسلت باكستان اليوم الشحنة الأولى من المساعدات الإنسانية التي تشمل الغذاء والأدوية عبر الطائرة من "طراز سي 130" إلى أفغانستان.
وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية، اليوم الخميس، أن المساعدات الإنسانية تهدف إلى دعم ومساعدة الشعب الأفغاني في هذا الوقت؛ حيث تسلم السفير الباكستاني لدى أفغانستان منصور أحمد خان المساعدات الإنسانية في مطار حامد كرزاي الدولي في كابول وسلمها إلى المسئوولين الأفغانيين لوزارة الصحة العامة الأفغانية.
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