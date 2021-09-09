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رئيس الاستخبارات الأمريكية يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني‎‎

05:29 م الخميس 09 سبتمبر 2021
رئيس الاستخبارات الأمريكية يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني‎‎

رئيس الاستخبارات الأمريكية وليم جوزيف برنز

إسلام آباد - (أ ش أ):

التقى رئيس الاستخبارات الأمريكية وليم جوزيف برنز، الذي يزور باكستان حاليا، رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا ورئيس الاستخبارات الباكستانية فيض حميد في مقر القيادة العامة للجيش الباكستاني اليوم الخميس.

وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية اليوم /الخميس/ أن الطرفين بحثا خلال اللقاء المواضيع ذات الاهتمام المشترك والوضع الأمني والإقليمي خاصة تطورات الوضع الراهن في أفغانستان.

وأكد الجانبان أن باكستان ستظل متعهدة بالتعاون مع شركائها الدوليين من أجل إرساء السلام في المنطقة وضمان المستقبل المزدهر والمستقر للشعب الأفغاني.

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الاستخبارات الأمريكية وليم جوزيف برنز رئيس أركان الجيش الباكستاني

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