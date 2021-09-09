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الكاظمي يشدد على أهمية تكاتف الجهود الدولية ضد الإرهاب والفكر التكفيري

05:26 م الخميس 09 سبتمبر 2021
الكاظمي يشدد على أهمية تكاتف الجهود الدولية ضد الإرهاب والفكر التكفيري

مصطفى الكاظمي

بغداد - (د ب أ):

شدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الخميس على أهمية تكاتف الجهود الدولية ضد خطر الإرهاب والفكر التكفيري المتطرف، اللذين يهددان المنطقة والعالم بأسره.

وقال رئيس الوزراء العراقي خلال استقباله قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي "إن العراق سيبقى فخورا بالنصر الذي حققه ضد أعتى التنظيمات الإرهابية في العصر الحديث"، بحسب بيان للحكومة العراقية.

وأضاف أن الإسناد والدعم والتدريب الذي حصل عليه العراق من جميع أشقائه وأصدقائه، كان عنصرا أساسيا في تحقيق ذلك النصر، وفي رفع مستوى قدرات القوات الأمنية بالنحو الذي مكّن الحكومة من الانتقال في العلاقة مع التحالف الدولي، إلى مرحلة إنهاء المهام القتالية.

ومن ناحيته، أثنى الجنرال ماكنزي على التنامي المستمر لقدرات القوات الأمنية العراقية ومهاراتها، وقدرتها على القيام بالأدوار القتالية ضد الإرهاب بكفاءة وشجاعة، مع انتقال مهمة التحالف الدولي إلى المشورة والتدريب والتعاون الاستخباري.

وأكد أن تخفيض مستوى التواجد العسكري الأمريكي، لن يضعف من التزام الولايات المتحدة الأمريكية بالعلاقة الاستراتيجية الأوسع مع العراق، في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها، فضلا عن العلاقة الأمنية، وفقا لمخرجات الحوار الاستراتيجي بين البلدين.

وبحسب البيان تم خلال الاجتماع الاتفاق على عقد اجتماع جديد للجنة العسكرية التقنية العراقية ونظيرتها الأمريكية من أجل تنفيذ الخطوات المتبقية من مخرجات الحوار الاستراتيجي، ولاسيما ما يخص إنهاء وجود القوات القتالية الأمريكية نهاية هذا العام، وذلك بعد أن تحقق خفض مستوى التمثيل العسكري لقيادة التحالف انسجاما مع المرحلة الجديدة غير القتالية لدوره في العراق.

مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي الإرهاب الفكر التكفيري

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