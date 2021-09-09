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طالبان: لا علم لنا بما تعرض له قبر أحمد شاه مسعود في بانشير

04:07 م الخميس 09 سبتمبر 2021
طالبان: لا علم لنا بما تعرض له قبر أحمد شاه مسعود في بانشير

صورة لأحمد شاه مسعود في بنجشير

كابول- (د ب أ):

قال متحدث باسم حركة طالبان في العاصمة الأفغانية كابول، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، الخميس، إنه ليس لديه علم بما تعرض له قبر القائد العسكري الافغاني، أحمد شاه مسعود، في إقليم بانشير.

وكشفت مقاطع فيديو تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، الخميس، أن قبر القائد العسكري الراحل، الذي يعتبره الكثيرون بطلا قوميا بسبب دوره في مقاومة الاحتلال السوفيتي لأفغانستان خلال ثمانينيات القرن الماضي، تعرض لدمار جزئي، حيث تم تحطيم غطائه الزجاجي، كما كُسر شاهده إلى ثلاث قطع.

وكانت طالبان قد تمكنت أخيرا من السيطرة على إقليم بانشير، الواقع على بعد 150 كيلومترا شمال كابول، الاثنين الماضي.

ولم يتضح على الفور من الذي قام بتدمير قبر القائد العسكري الافغاني، على الرغم من أنه كان عدوا شرسا لطالبان خلال تسعينيات القرن الماضي.

أحمد شاه مسعود حركة طالبان كابول أفغانستان

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